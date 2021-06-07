Скрыла изъяны: Кети Топурия в черном платье-рубашке и велосипедках запечатлелась в Беларуси

Певица проводит время с семьей в парке-музеи интерактивной истории «Сула». Девушка для фотосессии на природе выбрала актуальный наряд.

Кети Топурия уже много лет выступает в составе группы «А’Студио». Девушка обладает не только сильным вокалом, но и притягательной внешностью. В прошлом году она вышла замуж за Льва Деньгова, а теперь у них уже подрастает общий сын Адам. От первого брака у певицы также есть дочка Оливия. Новый избранник артистки быстро нашел с ней общий язык. Примечательно, что девушка недавно призналась, что еще не до конца вернулась в форму.

Для выходов в свет Кети всегда выбирает яркие образы. Она любит носить платья в пол с необычным кроем. В обычной жизни она носит наряды, подчеркивающие ее достоинства, но при этом лаконичные и стильные. Так уже несколько дней артистка отдыхает в Беларуси. Она побывала на свадьбе у подруги, а накануне повеселилась на вечеринке с мужем и дочкой. Как оказалось, Топурия проводит время в в парке-музеи интерактивной истории «Сула».

На новом фото девушка позировала у реки на фоне вигвама. Она облачилась в черное платье-рубашку с завышенной талией и велосипедки. Наряд скрыл изъяны ее фигуры и подчеркнул стройность. Образ дополнили массивные ботинки на толстой подошве, которые в моде второй сезон.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие одарили ее комплиментами. «Очень любим это место!», «Какая красотка», «Ноги роскошные», «Вы прям модель», «Кети, вы отлично выписались в местность», «Идеальная женщина», «Красивая, как никогда», — прокомментировали пост подписчики.

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