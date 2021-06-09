«Красиво!»: Татьяна Навка показала, как Петр Чернышев носит ее на руках на съемках

Татьяна Навка уже давно не ездит на соревнования. Олимпийская чемпионка открыла свою школу фигурного катания, где тренирует детей. Дочка спортсменки Надежда тоже занимается фигурным катанием. Девочка не раз приносила домой медали, а также участвовала в ледовых постановках своей мамы. И хоть сейчас наступило лето, Навка не собирается отдыхать. если в прошлом году ей пришлось отменить гастроли из-за пандемии, то на этот раз она намерена порадовать публику своими сказками на льду.

Еще недавно Навка отдыхала в Санкт-Петербурге, а также успела провести выходные в парке аттракционов с мужем Дмитрием Песковым и дочкой. А 9 июня она оказалась в студии, где начались съемки роликов для обновленного шоу «Руслан и Людмила». Фигуристка предстала в джинсах скинни и клетчатой футболке. Она наблюдала за тем, как ее партнер Петр Чернышев в сценическом костюме снимается с Алиной Загитовой.

«Сегодня снимаем сцены для нашего мюзикла „Руслан и Людмила“. Эти летом в роли Людмилы вы увидите не только меня, но и Алину Загитову», — рассказала звезда.

«Красиво!» — восхитилась она.

В какой-то момент Навка решила показать юной спортсменке, как правильно позировать. Чернышев взял ее на руки. Спортсменка выгнулась, чем рассмешила напарника. Однако позже Алина смогла учесть все рекомендации и правильно сыграть на камеру, когда уже ее взял на руки Петр.

«Работа идет полным ходом», — отметила звезда.

К слову, еще год назад фигурист выглядел очень мрачным. Он даже одно время отказался от выступлений, так как его жена Анастасия Заворотнюк тяжело больна. Но на этот раз поклонники были рады видеть на его лице улыбку.

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