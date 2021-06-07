Моменты счастья: Навка в костюме сливочного цвета вместе с Песковым покатала дочку на аттракционах

Фигуристка вместе с семьей провела день в парке развлечений. Трогательные фото с отдыха она показала в соцсети.

Татьяна Навка уже длительное время счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надежда. Шестилетняя девочка с малых лет изучает иностранные языки, в том числе китайский. Она также занимается балетом и музыкой, но главный упор делает на фигурное катание. Навка сама тренирует наследницу. Но после заслуженных побед или плодотворных тренировок родители дают дочке возможность отдохнуть и насладиться детством.

Так недавно Навка два дня провела в Санкт-Петербурге, где смогла развеяться и покататься на катере. А вот 6 июня она вместе с Песковым решила сводить дочку в парк развлечений «Сказка». Они привели ее в место, где есть инсталляции пингвинов, слонов и обезьян.

«Видишь, какой большой! Как настоящий», — отметила спортсменка.

Надежда была облачена в джинсовые шорты и футболку с принтом. Она с интересом и опаской разглядывала статуи, которые оживали и издавали звуки.

А потом дошла очередь аттракционов. Татьяна была в облачена в сливочный спортивный костюм, который позволял ей свободно двигаться. Она не побоялась вместе с наследницей покататься на аттракционе, где можно испытать свободное падение. А вот Песков покатался с дочкой в крутящейся чашке в форме раковины.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что давно не видели Надежду такой счастливой. «Классные выходные», «Надя такая прелестная», «Очень хорошо выглядите», «Ребенку больше ничего не надо», «Как Надя решилась, смелая девочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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