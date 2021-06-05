«Пообедали, выпили»: Навка в бархатном костюме предстала на катере во время речной прогулки

Фигуристка насладилась речной прогулкой с Ольгой Слуцкер. Она не стала скрывать, что позволила себе расслабиться.

Татьяна Навка привыкла много работать. Она не только создает красочные ледовые представления, которыми каждый год радует публику, но и тренирует будущих чемпионов по фигурному катанию. Много времени спортсменка уделяет дочке Надежде, которая в этом году должна пойти в школу. Однако кроха уже учит несколько языков, занимается балетом, музыкой и делает успехи как фигуристка. Но иногда Навка устраивает себе отдых. На этот рах она на пару дней вырвалась в Санкт-Петербург.

Сначала Навка посетила театр. Она всегда с трепетом относится к искусству. Потом фигуристка прогулялась по саду и увидела Исааковский собор. Она была облачена в розовый костюм и белые туфли. А вот накануне спортсменка в компании Ольги Слуцкер прокатилась на катере по Неве. Во время экскурсии она узнала много исторических фактов и смогла вблизи рассмотреть корабль с алыми парусами, который каждый год появляется на реке перед праздником выпускников.

Татьяна запечатлелась на катере в бархатном алом костюме и черной футболке. Замшевые туфли дополняли ее образ. Пиджак во время речной прогулки она сняла. В руках она держала бокал.

Позже фигуристка уже прогуливалась на улицах горда и хвасталась тем, что Ольга устроила ей прекрасный отдых.

«Очень круто! Пообедали, выпили бокал вкусного вина», — поделилась Навка. «Не выпили, а выпила», — уточнила Слуцкер. «Ну окей. Ты же спортсменка, а я фигуристка. Мне можно», — заявила она в ответ.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Татьяна. Многие одарили ее комплиментами. «Обожаю Навку. Никакой звездности», «Счастливые. Просто так гуляете по Питеру. По этому красивейшему, историческому городу», «Татьяна! Какая же вы очаровательная и настоящая женщина», «Костюмчик шик», «Вы естественны, как всегда!!!! Очаровашка», — прокомментировали пост подписчики.

«Каждый раз приезжая в Питер, открываешь для себя что-то новое! Каждый дом, улица или памятник несут в себе память ушедших времен. Слушая истории, экскурсии и рассказы, всё больше пополняешь свою копилку знаний и проникаешься этим чудесным городом! В этот раз нам повезло с погодой, поэтому успели покататься на лодочке, послушать экскурсию и погулять по городу! Но, увы, два дня пролетели незаметно и Питер остался в приятных воспоминаниях», — отметила Навка.

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