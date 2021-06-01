«Я вам открою секрет, у меня частенько Навка катается на льду»: Жулин высказался о бывшей жене

Как отметил тренер, в современном фигурном катании спортсмены даже после завершения карьеры катаются у своего любимого наставника.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что порой видится со своей бывшей женой олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. У пары, как известно, есть совместная дочь Александра. Сегодня у них уже другие семьи.

«Я вам открою секрет: у меня частенько Татьяна Навка катается на льду. Я не удивился бы, если и Липницкая каталась. Ко мне Боброва с Соловьевым приходят, и это нормальное явление — они катаются у своего любимого тренера».

Александр Жулин

Как отметил Александр Жулин, руководителям федерации фигурного катания России хватает ума не усугублять ситуацию и не кричать на каждом углу, что на льду появляются люди, которые сейчас уже не входят в состав сборной России. В этом он не видит ничего сверхъестественного. По его словам, он спокойно воспринял новости о том, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова тренируется под руководством Этери Тутберидзе в Новогорске, хотя не входит в состав национальной команды, сообщает Газета.Ru.

Ранее Загитова разместила в соцсетях запись. На кадрах она находится на базе в Новогорске на тренировке. Спортсменка, как известно, с конца 2019 года не появляется на льду в официальных соревнованиях. Многие эксперты склонны во мнении, что ее лучшие годы остались далеко позади и ей пора повесить коньки на гвоздь.

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