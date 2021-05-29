Летний шик: Барановская примерила брючный костюм трендового цвета и прозрачные босоножки

Юлия Барановская является не только телеведущей, но и многодетной мамой. После расставания с Андреем Аршавиным она не опустила руки, а стала известной и состоятельной. Девушка много путешествует, несколько раз в год возит детей на море и ведет разные светские мероприятия, включая фестиваль «Жара». Но в последнее время она успевает еще и экспериментировать с образами. Так на музыкальной премии телеведущая предстала в парике.

А 29 мая Барановская весь день провела на фотосессии. Она примерила несколько образов. Сначала девушка позировала в ботфортах, а потом примерила два вида необычных корсетов, повторяющих женский силуэт. А под конец съемки телеведущая облачилась в брючный костюм с жакетом оверсайз и белым топом. Наряд трендового желтого цвета освежал лук. К слову, историк моды Александр Васильев признавался, что желтый актуален в этом году.

Лук Юлии дополнили прозрачные босоножки. Она сначала позировала у барной стойки, демонстрируя всю красоту образа. Потом наряд дополнила эффектная маска.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многие одарили многодетную маму комплиментами. «Очень красивая», «Цвет шикарный», «Какой сочный лимончик», «Прям яркая и стильная», «Такие ноги у вас длинные», «Выглядите роскошно, мне нравится этот цвета», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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