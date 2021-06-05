Сама нежность: Юлия Барановская в струящемся белом платье-халате отметила свое 36-летие

Телеведущая собрала родных и друзей в ресторане. Весь вечер ее поздравляли с днем рождения и одаривали комплиментами сыновья, дочка и гости.

Юлия Барановская знакома публике, так как ее бывший возлюбленный Андрей Аршавин в свое время играл в российской сборной по футболу. Однако позже спортсмен бросил ее с детьми ради другой девушки. Но это сделало Юлию только сильнее. Она смогла построить карьеру на телевидении и теперь сама растит троих наследников: Артема, Арсения и Яну. Она часто посещает светские рауты и ведет музыкальные премии.

За последний месяц Юлия успела съездить в Иорданию, посетить вечеринку фестиваля «Жара», также премию RU.TV. Каждый раз она появлялась на публике в ярких и женственных образах. А на днях телеведущая отметила свой день рождения. Она собрала родных и друзей в ресторане. Для такого случая Барановская облачилась в белоснежное платье-халат из струящейся ткани. Рукава в стиле Джульетты придавали образу романтики.

Она завила волосы и сделала неброский макияж. Платье казалось воздушным. Весь вечер Юлия принимала поздравления. Трогательную речь произнесли ее дети. Сыновья и дочка постоянно обнимали свою свою маму.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие присоединились к поздравлениям. «Очень красивая», «Какая классная, платье шикарное», «Хочется любоваться», «Прям невеста, очень нежная», «Хочется увидеть вас с мужчиной, этого и желаем», «Красивая и счастливая мама», «Сама элегантность», «Ваш стиль меня покоряет», — стали писать пользователи Сети.

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