«Здорово!»: Галкин показал, как помолодевшая Пугачева и Орбакайте веселились на вечеринке

25 мая Кристина Орбакайте отметила свой юбилей. Однако не только она принарядилась для такого случая.

Алла Пугачева уже почти 20 лет счастлива с Максимом Галкиным. Они живут в просторном замке и растят двойняшек Лизу и Гарри. Малышам всего по семь лет, но у них уже есть своя армия поклонников. Они общительные и любят, когда у них дома собираются друзья и родня. Однако на днях родители отправились на вечеринку к Кристине Орбакайте без детей. Старшая наследница артистки закатила пышный праздник в честь своего 50-летия.

На вечеринке именинница блистала в белоснежном платье в пол. Позже она сменила образ на более удобный комбинезон. Алла Борисовна основательно приготовилась к празднику, надев пышное платье пудрового цвета и цветочным узором. Серебристые туфли и пояс дополняли ее лук. Певица сделала кудряшки и нежный макияж. Она не только произнесла трогательную речь, похвалив наследницу и внуков, но и потом станцевала с ней на танцполе.

Галкин не отставал от супруги. Порой они вместе кружились в танце. На одном из кадров Пугачева широко улыбается, наслаждаясь вечером и компанией мужа.

«Было здорово!» — заявил юморист.

Поклонники отметили, что 72-летняя Примадонна похорошела. Многие одарили звездную семью комплиментами. «Какие вы все классные, Алла Борисовна и вовсе расцвела», «Помолодевшая Пугачева затмила Орбакайте на ее дне рождение», «Смотрю на вас и понимаю, что возраст не имеет значения, спасибо вам за это», «У Аллы Борисовны просто волшебное платье», «Алла выглядет сногсшибательно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: