«Эгоизм, чтобы на уступки не идти»: Орбакайте рассказывала, почему рассталась с Пресняковым

Как отмечала певица, ей все время приходилось выбирать.

Певица и актриса Кристина Орбакайте несколько лет назад рассказывала, почему рухнул ее гражданский брак с музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим. Они считались одной из самых красивых пар в начале девяностых годов. На днях вышел документальный фильм про звезду «Главная роль». В нем дочь Аллы Пугачевой проясняла картину.

«Эгоизм. Не лидерство даже. То, что я круче хотелось показать. Эгоизм, чтобы на уступки не идти. Выбирай. Или работа и творчество или семья. Другой там тоже что-то говорил. Все время надо было выбирать. Выбор какой-то, зачем?»

Кристина Орбакайте

Как отмечала Орбакайте, они с Пресняковым пытались ставить условия самой жизни. «Что так не живется? Вот это меня всегда так раздражало. И я вдруг понимала, что свободолюбивая очень», — говорила она.

Напомним, что Владимир Пресняков-младший и Кристина Орбакайте были вместе с 1986 по 1997 год. В этом браке в 1991 году на свет появился их общий сын Никита.

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