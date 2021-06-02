«Я тебя люблю»: Лиза и Гарри Галкины оделись в одном стиле, чтобы поздравить Кристину Орбакайте

Двойняшки записали видео для старшей дочки Аллы Пугачевой. Они не только нарядились, но и подобрали теплые слова для родственницы.

Как известно, у Аллы Пугачевой большая семья. Она стала меньше выступать на публике и почти не дает концертов. По словам певицы, она наслаждается семейной жизнью. Артистка признавалась, что раньше у нее такого не было. Уже почти 20 лет она счастлива с Максимом Галкиным. Они растят двойняшек Лизу и Гарри, которых для пары выносила суррогатная мама. У семилетних малышей уже появилась своя армия поклонников.

С малых лет дети занимаются с преподавателями. Они изучают французский и английский языки, работают над дикцией и играют на фортепиано. Лиза и Гарри любят проводить время с Клавдией Земцовой, внучкой Примадонны, которую родила Кристина Орбакайте. Старшая дочка Примадонны в конце мая отметила 50-летие. Она даже приняла участие в съемках передачи «Сегодня вечером», которую ведет Максим Галкин.

В честь юбилея наследницы появилась на публике Алла Пугачева в шелковом костюме. А вот двойняшки записали для сестры видеопоздравление. Они даже оделись в одном стиле. На Гарри был в костюме с серым жакетом и гербом. А вот Лиза облачилась в белую блузку и юбку плиссе на подтяжках.

«С днем рождения, Кристиночка! Я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болела, чтобы у тебя все было хорошо и чтобы у тебя было солнечное настроение», — произнес Гарри. «А я желаю, хорошего дня рождения, хороших эмоций и хорошего дня!» — заявила Лиза. «Я тебя люблю», — добавил брат Орбакайте. «Я тоже», — присоединилась Лиза.

Теплые слова растрогали именинницу. Кристина улыбнулась и поблагодарила малышей. К слову, недавно в интервью сын певицы Никита Пресняков признался, что Лиза и Гарри не знают, кем ему приходятся. Это редкий случай, когда тетя и дядя младше племянника. А вот поклонники восхитились детьми и пожелали им хороших каникул. Они окончили первый класс в этом году.

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