Оделись в одной гамме: Марина Юдашкина в шелковой блузке и зауженных брюках вышла в свет с мужем

Марина Юдашкина уже больше 30 лет счастлива в браке с Валентином Юдашкиным. Она является не только его главной опорой, но и музой. Многие наряды, которые создает маэстро, носит его жена. Сама женщина тоже является часть модного бизнеса и помогает возлюбленному решать дела. Более того, она ведет хозяйство готовит и сопровождает на на важных мероприятиях. При этом в свои 62 года она может похвастаться моложавой внешностью.

Недавно пара побывала на юбилее Кристины Орбакайте. А вот 31 мая они снова вышли в свет. На этот раз они отправились в ресторан, где состоялась презентация приложения Vogue Living. Для такого случая Марина облачилась в шелковую блузку изумрудного цвета и черные брюки с поясом. Наряд подчеркнул ее стройность и талию. муж оделся с ней в одной гамме. Валентин предстал в мятных брюках и жилетке, дополнив образ джинсовой куртку и кроссовками из денима.

На мероприятии супруги встретили Яну Рудковкую. Они разместились за одним столиком.

«Поздравляем Ксению Соловьеву с запуском приложения Vogue Living в новом ресторане Grace Bistro», — поделилась Марина.

Поклонники восхитились элегантной парой. Многие одарили их комплиментами. «Какие вы красавчики», «Глаз не оторвать — и стиль, и цвет!», «Как мило, какая красивая пара, все так гармонично», «Ну очееень красивые!! Какие цвета… будоражат душу», «Всегда приятно видеть эту стильную пару», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: