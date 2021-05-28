Безупречная классика: жена Юдашкина вышла в свет в приталенном жакете и трендовых брюках сезона

В столичном яхт-клубе «Императорский» накануне было многолюдно. Это журнал GQ собрал знаменитостей, чтобы объявить номинантов на премию «Человек года», которая ежегодно вручается вот уже много лет.

Среди звездных гостей — супруги Юдашкины, Валентин и Марина. Жена прославленного кутюрье вышла в свет в классическом черно-белом аутфите, отдав предпочтение темному верху в виде жакета и светлому низу в виде ультрамодных в этом сезоне брюк клеш.

«Очаровательно выглядите!», «Как всегда прекрасны!», «Красивая пара, Марина вы, как всегда, великолепная и муж супер», — откликнулись поклонники пары в комментариях.

Супруги Юдашкины — желанные гости любого мероприятия. Недавно звездная пара побывала на юбилее Кристины Орбакайте. Старшей дочке Примадонны исполнилось 50 лет.

Марина и Валентин женаты уже более 30 лет. У них есть дочь Галина, которая с мужем проживает в Китае, и двое внуков, пяти и трех лет.

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