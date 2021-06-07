«Хочу такой животик»: Полина Гагарина в лосинах и кроп-топе блеснула осиной талией

Полина Гагарина прославилась, когда приняла участие в «Фабрики звезд». Тогда она еще не знала, что поедет на «Евровидение» и примет участие в китайском шоу. За минувшие годы артистка сильно преобразилась. Она похудела и сменила имидж. Блондинка не перестает совершенствоваться. Она регулярно занимается спортом, а также успевает проводить время с детьми: Андреем и Мией. Однако в последнее время девушка едва успевает отдыхать, так как возобновила концерты.

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Еще несколько дней назад, когда Полина встретилась с Сергеем Лазаревым, поклонники заметили, что она преобразилась. Сама певица тоже стала дразнить публику тем, что теперь то и дело демонстрирует грудь. 7 июня она поделилась кадрами с репетиции. Девушка предстала в лосинах и кроп-топе мятного цвета. Гагарина разбежалась и подпрыгнула, показав фигуру во всей красе. Она засветила тонкую талию и плоский живот.

Поклонники стали обсуждать то, как выглядит звезда. Многие отметили, что молодая мама находится в отличной форме. Но нашлись и те, кто снова обвинил ее в худобе. «Просто космос», «Ты тоже думаешь что фотошоп? А Полинка на самом деле пухлая?», «И грудь появилась. Даже топ не скрыл», «Хочу такой животик»,«Полина умница! В хорошей форме! Сильная девочка», «Ножки-палочки», — прокомментировали пост подписчики.

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