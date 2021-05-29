«Полина, это настоящая?»: Гагарина в мини-платье сверкнула наливным бюстом перед Лазаревым

Певица увиделась со своим давним другим. Они сняли ролик, где Сергей Лазарев задал ей пикантные вопросы.

Полина Гагарина уже много лет выступает на сцене и является популярной певицей. Она победила на «Фабрике звезд», а потом побывала на «Евровидении» и на китайском песенном конкурсе. Примечательно, что девушка сильно изменилась за последние 15 лет. Она похудела и стала блондинкой. В одном из интервью артистка признавалась, что поддерживает образ хорошей девочки, который со временем стал ее частью.

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Гагарина дружит со многими звездами. Она очень тепло общается с Сергеем Лазаревым. Они увиделись 29 мая и решили записать совместное видео. Если артисты был в элегантном костюме, то его коллега предстала в золотом мини-платье с откровенным декольте. Наряд подчеркнул ее налившийся бюст. Также блондинка сделала хвостик с накладной челкой. Она покрасовалась в своем образе перед Сергеем.

«Бог ты мой!» — заявила она. «Полина, это настоящая?» — спросил певец, показывая на челку. «Лучше не дергать», — призналась Полина. «Ну красиво, красиво», — решил артист.

После этого певица решила узнать, настоящая ли у Лазарева щетина. Она плюнула на палец и попыталась ее стереть. Девушке пришлось признаться, что она настоящая.

«А что ты так разговариваешь?» — спросил артист. «Модно сейчас, я следую всем трендам», — с иронией заверила девушка. В итоге Сергей решил, что Гагарина кого-то ему напоминает и предложил фанатам отгадать, кого именно. «Полина похожа на Полину Гагарину», — заключил Сергей. «А почему ты не спросил сделала ли я..?» — начала говорить звезда. «Сиськи? Нет!» — сам ответил за нее певец.

Поклонники в свою очередь давно решили, что девушка стала напоминать им Кристину Орбакайте и отчасти Валерию. В отличие от Лазарева, многих из них не понимают, как у певицы увеличилась грудь. «Как приятно видеть Сергея», «Вы его смутили грудью», «Он сразу обратил внимание на грудь, но промолчал», «Тактичный Сергей спросил про челку», «А вот нам интересно, откуда грудь?», «Красивая такая, но не похожа на себя», — стали писать подписчики.

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