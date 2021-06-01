Сын выше мамы: Полина Гагарина в костюме лимонного цвета запечатлелась со своими детьми

Полина Гагарина является выпускницей «Фабрики звезд». Девушка позже выпустила много хитов и даже съездила на «Евровидение», где оказалась в шаге от победы. Теперь она продолжает строить карьеру и при этом воспитывает двоих детей. От первого брака у нее есть сын Андрей, которому 13 лет. А в прошлом году артистка развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, от которого родила дочку Мию. Минувшей весной девочке исполнилось четыре года.

больше по теме В костюме цвета неба: Полина Гагарина устроила велопрогулку с подросшей дочкой Певица свой выходной провела с наследницей.

Несмотря на свою занятость, каждое утро Полина старается провести с наследниками. Она отвозит сына в школу, а дочку в садик. А когда у певицы появляются выходные, она с удовольствием проводит их с детьми. Артистка катает Мию на велосипеде, а вечерами любит слушать, как сын играет на фортепиано. 1 июня Гагарина поделилась редким семейным фото. Она запечатлелась с детьми на лужайке. Они облачились в спортивные костюмы. У певицы был самый яркий наряд лимонного цвета и пуховая жилетка.

«Пусть всегда будет солнце. С праздником всех детишек», — написала звезда.

На снимке видно, что Андрей стал выше мамы, а Мия заметно подросла. Поклонники восхитились семейным кадром. «Поражаюсь как Миюша быстро растет», «Какие взрослые уже», «Пупсики», «Нереальная красота», «Ваши малыши уже не малыши», «Какие вы все красивые», «Какие классные!», «Андрей уже выше мамы», «4 солнышка на одном фото», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что лицо младшей наследницы Полина пока скрывает.

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