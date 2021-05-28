В костюме цвета неба: Полина Гагарина устроила велопрогулку с подросшей дочкой

Полина Гагарина стала знаменита во время участия в «Фабрике звезд». Со временем ее популярность только увеличилась. Девушка ездила на «Евровидение», где заняла второе место, а также участвовала в зарубежном музыкальном шоу, где тоже хорошо показала свой талант. Теперь артистка посещает премии, вечеринки и выступает, когда есть возможность. При этом она не забывает про свою семью. После развода с Дмитрием Исхаковым большая часть забот о детях легла на ее плечи.

Недавно Полина похвасталась тем, каким стал ее сын Андрей от первого брака. Парень окончил музыкальную школу и теперь виртуозно играет на фортепиано. А вот ее дочке Мие всего четыре года. Малышка любит смотреть мультфильмы, а вот мамино пение ей не всегда нравится. 27 мая у Гагариной выдался выходной перед поездкой, который она посвятила наследнице. Вечером певица устроила велопрогулку в поселке, где живет.

Артистка облачилась в худи и шорты-бермуды. А вот малышка Мия была в спортивном костюме цвета неба. Они рассекали воздух на велосипедах. Примечательно, что еще год назад Полина сама катала девочку, а теперь у нее есть свой велосипед.

По всей видимости, девушка успела утомиться. На фото после прогулки Гагарина лежала на кровати прямо в своем наряде. «Пятиминутка», — заявила она, задремав.

Поклонники давно восхищаются тем, какая звезда хорошая и заботливая мама. «Это так мило», «Кукольная девочка», «Лицо хочется увидеть», «Полина, вы такая красивая», «Ножки стройные, тростинка», «Прекрасная мама», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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