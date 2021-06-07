Стиль леди: Алсу в сливочных брюках клеш и рубашке с акцентом на талии предстала на улице

Алсу не скрывает, что тщательно подбирает себе наряды. За минувшие годы она успела стать женой бизнесмена Яна Абрамова и мамой троих детей: Микеллы, Сафины и Рафаэля. По этой причине певица старается всегда выглядеть элегантно. Она следит за тем, чтобы ее платья не были слишком короткими. При этом артистка все чаще отдает предпочтения образам в молодежном стиле. Так, на днях на премии Муз-ТВ она предстала в мини-платье и жакете оверсайз. Наряд в таком же стиле выбрала ее дочка Микелла.

В обычной жизни Алсу часто носит джинсы, футболки и спортивные костюмы. Она любит наряды приглушенных тонов. Девушка накануне похвасталась новым летним образом. На улицу певица вышла в костюме из шелка в бельевом стиле. Актуальные брюки клеш сливочного цвета она сочетала с рубашкой, которая не только застегивается на пуговицы, но и завязывается на узел, подчеркивая талию. Кроссовки и сумку она подобрала в тон, создав роскошный монохромный лук.

«Прохладное воскресение», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Алсу выглядит как истинная леди. Ее лаконичный наряд пришелся многим по вкусу. «Как всегда, идеальна», «Худышка какая!», «Струящаяся ткань… Очки интересной формы. Но мне ближе классика», «Прекрасный образ и очень оригинальный», «Изящная», «На стиле», «Я вообще не узнала», «Очень клевый наряд», «Обожаю такой стиль. Гармония», — прокомментировали пост подписчики.

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