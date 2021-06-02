«Мастхэв гардероба»: Алсу в брючном костюме и белоснежных кроссовках выступила на публике

Певица 1 июня приняла участие в концерте в парке. Она предстала в непривычном образе, который оценила стилист Аня Морозова.

Алсу не скрывает, что ухаживает за собой. Она в свои 37 лет может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. И это при том, что певица успела стать многодетной мамой. Она воспитывает дочек Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля. При этом артистка успевает строить карьеру. За время пандемии она еще больше сблизилась с детьми. Поклонники заметили, что девушка чаще стала одеваться в молодежном стиле.

Недавно Алсу побывала на конкурсе «Детская Новая волна», где то и дело появлялась на публике то в жакете оверсайз, то в белоснежном комбинезоне. А вот 1 июня певица выступила в парке на концерте в честь Дня защиты детей. На сцене она появилась в черном костюме с жакетом и укороченными брюками. Белые кроссовки дополнили ее лук. Артистка исполнила свои хиты. Публика ее тепло встретила и подпевала.

Обычно Алсу предстает на публике в вечерних платьях. Для выступлений она готовит особенные образы. Но на этот раз девушка предпочла комфортный и повседневный аутфит, который для портала Teleprogramma.pro оценила стилист-имиджмейкер Аня Морозова.

«Образ стильный, лаконичный, но не очень подходит под концепцию мероприятия. Для детского праздника образ скучный и достаточно мрачный, хочется добавить цвета и ярких деталей. Брючный костюм, безусловно, является маст-хэвом гардероба современной девушки, а костюмы в зеленом, желтом, розовом цвете в тренде в этом сезоне. Белые кроссовки — атрибут базового гардероба, они облегчают данный образ, а платформа добавляет роста. Ремень и солнцезащитные очки делают образ завершенным, интересным. Алсу идет данный образ, но он больше подходит для повседневных выходов, чем на случай концерта», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Аня Морозова — стилист-имиджмейкер. Она выпускница МГИМО, окончила Британскую высшую школу дизайна (БВШД), а также „Школу дизайна“ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Опыт работы — 4 года.

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