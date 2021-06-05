Ксения Собчак в тонком платье жемчужного цвета и кожаном корсете не скрыла прелести фигуры

Телеведущая похвасталась нарядом любимого дизайнера на премии Муз-ТВ. Она показала дерзкие образы и женственные, сменив шесть нарядов за мероприятие.

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит эпатировать публику. Телеведущая всегда носила наряды, которые привлекали внимание. Она уже редко носит мини-юбки, выбирая платья с принтом или жакеты с острыми плечами. Знаменитая блондинка недавно показала новые наряды на Международном экономическом форуме. Там она одевалась в деловом стиле. А вот на премии Муз-ТВ она позволила себе выгулять сразу шесть нарядов.

Сначала Ксения встречала гостей в белых ботфортах и провокационном платье нюдового цвета. Затем она переоделась в неоновый костюм с мини-юбкой и принтованным колготками. Уже на самом концерте она сменила три платья. Одно из них запомнилось публике. Блондинка позировала в жемчужном наряде в пол из тонкой ткани с эффектом мерация. Платье с разрезм позволило Собчак похвастаться стройными ногами, а кожаный корсет подчеркнул ее бюст.

«Маквин встретился с Яной Расковаловой. В хорошем смысле. Ян, тебе долгой жизни. Маквин уже далеко. Но это мой любимый дизайнер», — поделилась звезда.

В гримерке ей намазали ноги кремом. Весь процесс был снят на видео. Поклонники смогли оценить образ блондинки. К слову, она также сделала прическу в виде волн и яркий макияж.

«Вот это наряд», «И трусы засветила», «Одну ногу намазала, а вторая обиделась», «Беременна? Многие заметили», «Похоже скоро увидим животик» «Красотка, платье роскошное», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно Ксения похудела. Она понадеялась, что ее больше не будут подозревать в беременности. Однако на этот раз поклонники вновь заподозрили, что звезда ждет ребенка. Пока на сплетни Собчак не отреагировала.

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