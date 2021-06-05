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Ксения Собчак в тонком платье жемчужного цвета и кожаном корсете не скрыла прелести фигуры

Телеведущая похвасталась нарядом любимого дизайнера на премии Муз-ТВ. Она показала дерзкие образы и женственные, сменив шесть нарядов за мероприятие.

Ксения Собчак в тонком платье жемчужного цвета и кожаном корсете не скрыла прелести фигуры
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит эпатировать публику. Телеведущая всегда носила наряды, которые привлекали внимание. Она уже редко носит мини-юбки, выбирая платья с принтом или жакеты с острыми плечами. Знаменитая блондинка недавно показала новые наряды на Международном экономическом форуме. Там она одевалась в деловом стиле. А вот на премии Муз-ТВ она позволила себе выгулять сразу шесть нарядов.

Сначала Ксения встречала гостей в белых ботфортах и провокационном платье нюдового цвета. Затем она переоделась в неоновый костюм с мини-юбкой и принтованным колготками. Уже на самом концерте она сменила три платья. Одно из них запомнилось публике. Блондинка позировала в жемчужном наряде в пол из тонкой ткани с эффектом мерация. Платье с разрезм позволило Собчак похвастаться стройными ногами, а кожаный корсет подчеркнул ее бюст.

«Маквин встретился с Яной Расковаловой. В хорошем смысле. Ян, тебе долгой жизни. Маквин уже далеко. Но это мой любимый дизайнер», — поделилась звезда.

В гримерке ей намазали ноги кремом. Весь процесс был снят на видео. Поклонники смогли оценить образ блондинки. К слову, она также сделала прическу в виде волн и яркий макияж.

«Вот это наряд», «И трусы засветила», «Одну ногу намазала, а вторая обиделась», «Беременна? Многие заметили», «Похоже скоро увидим животик» «Красотка, платье роскошное», — прокомментировали пост подписчики. К слову, недавно Ксения похудела. Она понадеялась, что ее больше не будут подозревать в беременности. Однако на этот раз поклонники вновь заподозрили, что звезда ждет ребенка. Пока на сплетни Собчак не отреагировала.

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