«Веселая канарейка»: Собчак отметилась в неоновом костюме с мини-юбкой и белых ботинках Prada

Телеведущая в модном образе встречала гостей на премии Муз-ТВ. Она также показала свою гримерку.

Ксения Собчак привыкла удивлять публику. Она любит наряжаться на мероприятия. При этом ей нравится впечатлять не красотой образа, а его необычным фасоном или стилем. Не раз на светских раутах телеведущую можно было увидеть с авоськой или наряде, словно сшитым из рыболовных сетей. Каждый год блондинка тщательно готовится к премии Муз-ТВ. Если в прошлом году масштабное мероприятие не состоялось из-за пандемии, то на этот раз звезды собрались в концертом зале.

Как и раньше Ксения стал одной из ведущих премии с Дмитрием Нагиевым и Настей Ивлеевой. Она приготовила шесть образов для главное события в начале лета. Одним из самых броских образов телеведущей стал костюм неонового цвета. Наряд с жакетом оверсайз и мини-юбкой дополняли не только аксессуары, но и белые ботинки Prada. Такие ботинки есть у Ольги Бузовой, Виктории Лопыревой, Ани Лорак и других селебрити.

Собчак похвасталась трендовым нарядом еще в гримерке. Она показала, какое количество образов собрали для нее стилисты, а также множество украшений.

На красно дорожке девушка встречала гостей в своем ярком аутфите. В какой-то момент рядом с ней оказалось с десяток мужчин с розами.

«Вчера один форум, сегодня….совсем другой!» — пошутила она.

«Веселая канарейка», — назвала Ксения свой лук.

Поклонники оценили выбор звезды. «Прекрасная Собчуля зачем-то скрывала свои ножки», «Как вам идет этот костюм!», «Ну, красавцы вас окружили! Особенно с розой!», «Шикарные ноги», «Этот костюм переводит на себя взгляд», «Ксения, вы сегодня топчик», «Образ крутой», «Чумовой лук!!! Обожаю», — прокомментировали пост подписчики.

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