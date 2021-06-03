«Блистаю в образе»: Собчак в брючном костюме винного цвета и блузке с кружевом появилась на форуме

Телеведущая покрасовалась в новом наряде и рассказала, что делает на Петербургском международном экономическом форуме.

Ксения Собчак преуспела как телеведущая, политик и журналист. Она регулярно снимается в разных проектах и появляется на красных дорожках. А после того, как девушка вышла замуж за Константина Богомолова, она стала регулярно посещать театры и сопровождать супруга на важных мероприятиях. Блондинка следит за трендами и всегда продумывает свои образы. Недавно она призналась, что с годами похорошела и стала себе нравится.

Вот уже второй день в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум. Сначала Ксения появилась на публике в элегантном костюме. Ее выбор совпал с выбором Тины Канделаки, которая предстала в наряде такого же фасона. А вот теперь телеведущая запечатлелась, когда направлялась на форуме, где, к слову, не бесплатный вход. Собчак облачилась в брючный костюм винного цвета с укороченными брюками. Образ дополнили нюдовые босоножки, которые в моде в этом сезоне, и черная сумка. Под жакетом была блузка с кружевом.

«Влетаю на ПМЭФ, готовлюсь к главной дискуссии и блистаю в образе», — призналась она. «Ну что, друзья, второй день на форуме. Я, как настоящая форумчаночка, в очень деловом. Сегодня должна состояться историческая сессия. Сергей Шнуров между Маргаритой Симоньян и Романом Бабаяном будет обсуждать, сохранить наше цифровое пространство», — добавила звезда.

Поклонники пришли в восторг от ее аутфита. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. «Какой шикарный костюм на Ксении! И сидит идеально!», «Роскошная, просто загляденье», «Костюм отличный», «Какая элегантная», Собчак все хорошеет«, «Классная, ножки стройные такие, ох», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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