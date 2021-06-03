Ярко и стильно: Ксения Собчак в салатовой блузке с баской и юбке годе предстала на светском рауте

Ксения Собчак практически всю жизнь работает на телевидении. Она вела реалити-шоу «Дом-2», передачу «Блондинка в шоколаде» и «Последний герой». С тех пор девушка сильно изменилась. Она уже не носит мини-юбки и старается общаться с людьми из разных кругов. Еще недавно блондинка отдыхала в Мексике. Теперь она с новыми силами вернулась к привычной жизни. Телеведущая посещает разные мероприятия, стараясь впечатлить публику своими луками.

На днях Ксения посетила мероприятие, которое организовала компания Bosco в честь своего 30 лет. На концерте, где выступили многие мировые артисты, она появилась в очень ярком и стильном наряде. Телеведущая выбрала костюм салатового цвета в клетку. Блузка с баской и юбка годе подчеркнули ее талию. Аутфит Собчак дополнила голубыми босоножками на шпильке.

«Спасибо за то, что вы внесли огромный вклад не только в моду, но и в культуру нашей страны. Пласидо Доминго был прекрасен на сцене, Михаил Эрнестович — за сценой, а Antonio Marras был прекрасен на мне в зале», — поделилась звезда.

По словам стилистов, укороченные блузки, принт клетка и юбки ниже калена актуальны этим летом. «Лучший look ever», — восхитилась девушкой Божена Рынска. «Ксения чем старше, тем круче! Невероятная!», «Очень редко нравится прикид Ксюши, но сегодня он действительно прекрасен», «О, боже, как красиво!», Стройняшка«, «Такая четкая!! И утонченная», «Костюмчик действительно прекрасен», — прокомментировали пост подписчики.

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