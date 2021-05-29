«Салат, тунец, селедка под шубой»: Нетребко в льняном платье макси с узорами встретила гостей

Анна Нетребко часто путешествует. Обычно ее гастроли расписаны на год вперед, но из-за пандемии некоторое время она была без работы. Потом артистка стала ездить в России и выступать в Большом театре. Этой весной ей несколько раз удалось побывать на родине и повидаться с близкими. Так она гуляла по Москве и Санкт-Петербургу. Каждый раз певица предстала в новых стильных нарядах. Но на днях она вернулась в Вену, где живет уже несколько лет.

Многие считают Анну не только иконой стиля, но и душой компании. Она любит готовить и зачастую устраивает застолья, не боясь за свою фигуру. 29 мая вечером оперная дива устроила домашние посиделки. Она накрыла на стол и принарядилась. В роскошных апартаментах Нетребко предстала в белоснежном платье макси с узором под хохлому. Наряд скрыл изъяны ее фигуры. Певица показала, что приготовила.

«Сегодня у нас маленькое пати! Маленькое-маленькое! Мы ждем гостей. Вот салат, тунец, селедка под шубой и там еще кое-что», — поделилась она.

Примечательно, что Анна не следит за фигурой и любит есть изысканные и домашние блюда. По словам звезды, ее вес не менялся с тех пор, как она стала мамой. Она визуально делает себя стройнее только с помощью нарядов. Поклонники восхитились уютной обстановкой и кулинарным мастерством оперной дивы. «Какая роскошная», «Шикарное платье», «Русская кухня самая аппетитная», «Вы прекрасны, ваши блюда тоже», — стали писать пользователи Сети.

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