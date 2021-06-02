Царский образ: Нетребко в сверкающем платье в пол и прозрачной накидке предстала на сцене

Анна Нетребко уже давно живет в Вене. Она не скрывает, что столица Австрии для нее очень удобная локация, так как ей приходится регулярно ездить на гастроли по Европе. Но из-за пандемии даже ее планы изменились. Долгое время артистка находилась в самоизоляции, а потом возобновила концерты, но появляться на сцене стала реже. Однако в этом году она несколько раз приезжала в Россию и в начале лета снова оказалась в Санкт-Петербурге.

По словам Анны, теперь во многих странах снова открыли театры. Это очень обрадовало певицу, но она уже расписала график выступлений в России и придерживается его. Если еще накануне артистка была в Вене и репетировала роль леди Макбет, то 2 июня она уже гуляла по Эрмитажу и готовилась к выступлению. Нетребко является известной модницей. Она рассказывала, что только концертных нарядов у нее около 500 штук.

На этот раз оперная дива вышла на сцену в сверкающем платье в пол с пайетками. Силуэтный наряд она дополнила прозрачной накидкой макси с вышивкой. Анна запечатлелась с мужем Юсифом Эйвазовым, который тоже порадовал публику пением. На голове звезды также был золотой ободок с листиками, завершающий вечерний образ артистки.

Поклонники пришли в восторг не только от выступления супругов. Нетребко осыпали комплиментами в соцсети. «Боже мой! Что за красота», «Самая Красивая!», «Невероятно красиво!», «Анна, это что-то неземное, просто потрясающе! Боженька поцеловал вас!», «Ух, какая же красивая, шикарная. Царица наша», — прокомментировали кадры подписчики.

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