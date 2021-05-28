«Я так счастлива»: Нетребко в полосатом платье и «золотых» босоножках прогулялась с подругами

Анна Нетребко не скрывает, что ей нравится путешествовать. Она сильно переживала, когда началась пандемия и театры закрыли. Певица живет в Вене, где три месяца провела в самоизоляции. Но потом она стала ездить в Россию и другие страны, чтобы выступать. В этом году артистка несколько раз приезжала в Москву. Она была рада спеть в Большом театре. А свободное время звезда проводила с друзьями.

Накануне Анна решила показать, как прошел ее день в Санкт-Петербурге. Она гуляла и посещала музеи вместе с подругами. Так как оперная дива любит наряжаться, она продемонстрировала один из своих весенних луков. Артистка предстала в платье длины ниже колен в голубую вертикальную полоску. Она дополнила лук жакетом оверсайз и «золотыми» босоножками на каблуке. В руках Нетребко держала черную сумку.

Стоит отметить, что вертикальная полоска зрительно корректирует силуэт и стройнит. Об этом рассказывали Эвелина Хромченко и Александр Васильев. Поэтому наряды с таким принтом рекомендуют носить женщинам с нестандартной фигурой.

«Театры открываются и начинается работа! Я уже репетирую в Вене, но я так счастлива, что провела много времени в России, с моей семьей и друзьями!!! Люблю вас!» — поделилась звезда.

Поклонники одарили комплиментами Анну. Многие отметили, что восхищаются ее вкусом. «Красотки», — заявил муж звезды Юсиф Эвазов. «Туфельки — улет!», «Нежные женские ножки!», «Какие ножки, какие туфельки, огонь!», «Тут такая стройная», «О-о-о-о, какие ножки, какие туфельки, девочки, вы прекрасны!» — прокомментировали пост подписчики.

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