При бабочке: Ани Лорак в укороченной блузке с рюшами и лосинах появилась на публике

Певица стала гостьей на премии журнала Glamour. Она решила выглядеть женственно и притягательно в этот вечер.

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Певица уже много лет выступает на сцене. Однако поклонники отмечают, что с годами она только хорошеет. Два года назад артистка развелась в турецким бизнесменом. После этого девушка еще больше стала следить за собой. Она выпустила несколько песен, а в клипах звезда чаще всего предстает в элегантных платьях.

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В обычной жизни Лорак чаще отдает предпочтение комфортным образам. Она носит джинсы и толстовки. Однако для мероприятий певица наряжается. Накануне состоялась премия журнала Glamour. На террасе одного из ресторанов в Москве собралось много звезд, включая Юлию Барановкую и Агату Муцениеце. Многие гости были в вечерних платьях. Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) предпочла выделиться.

Она поднялась на сцену в лосинах с высокой посадкой и укороченной белой блузке с рюшами. Наряд дополнили босоножки на шпильке и бабочка. Наряд подчеркнул фигуру певицы, а также визуально вытянул ее ноги. Лорак объявила победителя в одной из номинаций. На сцену она с радостью позвала тиктокера Даню Милохина.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка в 42 года. Лорак получила много комплиментов от друзей и поклонников. Многие подчеркнули, что считают ее одной из самых женственных певиц на отечественной эстраде.

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