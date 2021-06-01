«90-е рулят»: Барановская в леопардовом комбинезоне и туфлях с шипами предстала на премии

Юлия Барановская является не только многодетной мамой. Девушка уже длительное время работает на телевидении. Она ведет несколько передач и дружит со многими известными персонами, включая Андрея Малахова, Эмина Агаларова. Девушка успевает ухаживать за собой, общаться с друзьями и путешествовать. Недавно она вернулась из Иордана. Там звезда несколько недель ездила по пустыне и рассматривала древние города.

больше по теме Летний шик: Барановская примерила брючный костюм трендового цвета и прозрачные босоножки Телеведущая устроила фотосессию в модном образе.

Стоит отметить, что Юлия часто наряжается. Она следит за модой и общается со стилистами. Не раз девушка участвовала в «Модном приговоре», помогая экспертам оценивать образы участников. А этой весной она успела сама продемонстрировать несколько актуальных образов от костюма оверсайз, который сочетала с париком, до наряда малинового цвета с асимметричной баской.

А в последний день мая Барановская облачилась в комбинезон с леопардовым принтом. Приталенный наряд по фигуре дополнили серебристые туфли с шипами, бусы и небольшая черная сумка.

«90-е рулят», — заявила звезда.

В таком образе Барановская пришла на премию журнала Glamour. Мероприятие прошло на террасе, где вручали награды в разных номинациях. Агата Муцениеце стала одной из лауреатов премии.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Юлия. Многие отметили, что она очень стройная. Нашлись и те, кто посчитал ее лук одним из самых интересных на мероприятии.

Смотрите также: