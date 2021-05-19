Нежная невеста: Ани Лорак в белоснежном платье в пол по фигуре запечатлелась на пляже

Ани Лорак продолжает удивлять фанатов тем, что выглядит очень молодо. В 42 года она может похвастаться стройной фигурой и гладкой кожей. Певица облачается в женственные наряды, подчеркивающие ее достоинства. А вот в личной жизни ей не всегда везет. Два года назад она развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Тогда артистка стала сама воспитывать дочку Софию. Именно наследница сопровождает ее путешествиях.

Однако в этом году Лорак призналась, что ее сердце не свободно. А потом ее стали замечать в компании экс-мужа. Пока девушка предпочитает не говорить, что происходит в ее личной жизни. Но недавно она отдохнула на Мальдивах. И только теперь 19 мая артистка опубликовала интригующее фото. Она позировала в кадре в белоснежном свадебном платье с открытой линией плеч и разрезом на юбке. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру.

Лорак стояла на фоне свадебной арки. При этом она держала за плечо таинственного мужчины, который скрыл свое лицо.

«Но знаешь только ты… с кем сбудутся мечты», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг, так как долго этого ждали. Певица добавила хэштег, которым раскрыла все карты. Это фото было сделано во время съемок клипа. Девушка готовится к премьере видео. «Богиня!», «Такая нежная!! С нетерпением ждем», «Вау! Красавица», «Да неужели мы дождались», «Я так счастлива», «Вы такая красивая, нежная», — прокомментировали пост подписчики.

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