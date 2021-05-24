Так еще стройнее: Ани Лорак отметилась в кожаных лосинах и кедах на массивной подошве

Ани Лорак не скрывает, что любит заниматься музыкой. Она в свое время ездила на «Евровидение» и заняла второе место. После этого популярность девушки только растет. Более того, поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит артистка. В свои 42 года она может похвастаться стройной фигурой и дать фору даже моделям. Она рассказывала, что давно научилась подбирать гардероб на свой вкус.

Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) любит носить лаконичные брючные костюмы и силуэтные платья. В обычной жизни девушка также любит носить джинсы и толстовки. А теперь артистка готовится к гастролям. На новом фото девушка предстала в наряде в молодежном стиле. Лорак позировала в кожаных лосинах, футболке с принтом и кедах на массивной белой подошве. Лишь сумочка Prada дополняла ее аутфит.

«До нашей с вами встречи осталось всего три дня. Мы едем в долгожданный тур шоу The Best. Какую песню ждете больше всего?» — спросила певица.

К слову, облегающие лосины зрительно сделали ее еще стройнее. На пост Лорак отреагировал даже Олег Газманов. «Я останусь с тобой», — написал он шутя. А вот поклонники оценили ее лук. «Какая вы стильная», «Вау, какая вы», «Круто выглядите», «Такая стройная», «Моя мама была бы в восторге от этой обуви. Она обожает платформу. Вы как всегда, красотка!», «Какая вы красивая и худенькая», — прокомментировали пост подписчики.

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