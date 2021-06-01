«А так прилично делать?»: поведение Макеевой у алтаря вызвало осуждение подписчиков

Актриса Анастасия Макеева в третий раз вышла замуж. 39-летняя звезда устроила со своим избранником Романом Мальковым красивую свадебную церемонию, венчание в церкви и ряд сказочных фотосессий. На снимках, которые женщина выложила в Instagram, она похожа на счастливую принцессу или, как минимум, на графиню.

Но и на шикарная свадебная церемония артистки не обошлась без скандала. В Сети появилось видео, как Макеева пытается надеть кольцо на безымянный палец жениха, но оно не налезло с первого раза. Тогда находчивая актриса не растерялась и при гостях облизала палец мужчины, а затем с победной улыбкой окольцевала его.

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Многих пользователей Сети этот «свадебный лайфхак» Анастасии шокировал, пишет «Комсомольская правда». «Когда очень сильно хочешь замуж. А так прилично делать?», «Девочка заигралась в любящую женщину. Показуха и хайп. Плюс унижение мужика», «Боже, кощунники!», «Бесстыжая женщина. Оставила детей без отца, а теперь непотребства показывает», — такие комментарии оставляют подписчики Макеевой.

Напомним, что новый муж актрисы ушел от бывшей жены, которая подарила ему четверых детей. Недавно экс-супруга Романа Малькова отсудила у него алименты. Одновременно у звезды сериалов появилось множество хейтеров, называющих ее разлучницей.