«Спасибо, Вселенная»: 39-летняя Анастасия Макеева вышла замуж

Вряд ли Анастасия Макеева могла предположить, что, вызывая бригаду строителей на свою дачу в прошлом году, встретит любовь. Роман Мальков приехал из Словении. Физик-ядерщик по образованию занимался обустройством домов и в России, а уже в начале марта сделал предложение актрисе. Свадьбу влюбленные отыграли на юге России. Некоторыми моментами Анастасия поделилась в своем Instgram.

«Спасибо, Вселенная! Спасибо, Бог! Спасибо, любимый! Я по жизни боец, но наступил и для меня момент умиротворения и неги, и ничто и никто не сможет помешать мне быть счастливой. У меня счастья сейчас столько, что я готова поделиться со всеми вами», — написала Макеева.

Напомним, ранее актриса заявляла, что они с Романом в будущем планируют стать родителями. У 39-летней звезды детей пока нет, а вот у строителя их четверо. Старший сын Романа – 16-летний Андрей уже переехал в московскую квартиру Макеевой. Трое младших остались жить с мамой в Словении.

Смотрите также: