Появилось видео скандального поведения Ольги Бузовой на концерте в Волгограде
Видео
Как подобрать идеальный купальник по фигуре
Видео

Таинство венчания: Макеева с мужем решили связать себя узами брака в церкви

Официальными супругами актриса и строитель стали 29 мая.

Таинство венчания: Макеева с мужем решили связать себя узами брака в церкви
Анастасия Макеева. Фото: Global Look Press

Всего год назад актриса Анастасия Макеева была свободной женщиной, а накануне получила статус жены. Звезда театра вышла замуж за строителя Романа Малькова 29 мая. Свадьбу влюбленные устроили на юге России. Там же решили и венчаться.  Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

«Ну что ж, я во всех смыслах официально стала женой. Это невероятное и волшебное чувство.  А пока мы едем в церковь,  меня ждет таинство, которое навсегда изменит мою жизнь», — написала Макеева.

Напомним, ранее 39-летняя актриса заявляла, что они с мужем планируют стать родителями. У Анастасии детей пока нет, а вот у Романа их четверо. Старший сын, 16-летний Андрей,  уже переехал к отцу и мачехе в Москву, а трое младших остались жить с мамой  Словении.

Смотрите также:

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиМакеева личная жизньРоман Мальков