Таинство венчания: Макеева с мужем решили связать себя узами брака в церкви

Всего год назад актриса Анастасия Макеева была свободной женщиной, а накануне получила статус жены. Звезда театра вышла замуж за строителя Романа Малькова 29 мая. Свадьбу влюбленные устроили на юге России. Там же решили и венчаться. Об этом артистка сообщила в своем Instagram.

«Ну что ж, я во всех смыслах официально стала женой. Это невероятное и волшебное чувство. А пока мы едем в церковь, меня ждет таинство, которое навсегда изменит мою жизнь», — написала Макеева.

Напомним, ранее 39-летняя актриса заявляла, что они с мужем планируют стать родителями. У Анастасии детей пока нет, а вот у Романа их четверо. Старший сын, 16-летний Андрей, уже переехал к отцу и мачехе в Москву, а трое младших остались жить с мамой Словении.

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