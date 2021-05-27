«До свидания»: экс-супруга жениха Макеевой выиграла в суде алименты

Актриса Анастасия Макеева готовится к свадьбе со своим возлюбленным Романом Мальковым. Пара познакомилась в прошлом году на даче у звезды, куда мужчина приехал в качестве строителя. В начале марта Роман сделал Анастасии предложение, а 29 мая пара вступит в официальный брак. Предыдущая семья Малькова осталась жить в Словении. Правда, старший из четырех детей, 16-летний Андрей, месяц назад переехал жить к отцу и его невесте в Москву. Экс-жена тем временем решала вопрос с алиментами. Об итогах долгого разбирательства она рассказала в своем Instagram.

«Спасибо за детей и до свидания! Фраза «выбивать алименты на детей» звучит так унизительно для меня, что ненароком возникает вопрос, а почему мама, оставшись с ребенком, должна нанимать адвоката, платить за юридические услуги, собирать справки, чтобы «выбить» алименты на содержание детей, в рождении которых участвовали двое?» — написала Малькова.

По словам женщины, суд она выиграла и алименты будет получать на троих из четырех детей, за исключением старшего сына.

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