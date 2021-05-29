«Обожаю летний дождь!»: постройневшая Ирина Пегова запечатлелась в промокшей мини-юбке

Ирина Пегова родилась в Выксе, но это не помешало ей приехать в Москву учится. Она успела познакомится с Олегом Табаковым, окончить ГИТИС. Теперь девушка играет в театре и регулярно снимается в кино. Многие успели полюбить ее за роль в сериале «Акушерка». А после участия в шоу «Ледниковый период», где жюри хвалило ее за упорство, актриса решила похудеть. Вот уже несколько месяцев она удивляет поклонников своим преображением.

Этой весной Ирина постоянно находится в разъездах. Она успела сняться в Санкт-Петербурге и отдохнуть в Крыму. А на днях актриса поделилась кадрами с Маратом Башаровым в фильме «Деревенская драма». А вот 29 мая с утра девушка оказалась в центре Москвы и попала под ливень. Однако это ее не расстроило. Пегова запечатлелась в алом худи и мини-юбке в цветочек. Она несла в руках кофе и цветы. Наряд подчеркнул ее стройные ноги.

«Обожаю летний дождь! Да так, чтобы до нитки! Ааааааа!» — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от снимков. Многие отметили, что в 42 года она прекрасно выглядит. «Прям девочка, девочка!», «Нет плохой погоды-есть плохая одежда! Главное — солнце в душе, Ирина! Вы такая солнечная, уютна, такая родная», «Дождь это кайф! С детства — босиком по лужам», «Ириночка прекрасна», «Красотка», «Как вы похудели», «Очень юная, хоть и мокрая», — прокомментировали пост подписчики.