«В кадре еще краше»: Пегова в юбке в клетку и песочном жакете предстала за рулем на съемках

Ирина Пегова является известной актрисой. В ее копилке десятки картин. Многие зрители полюбили ее роль в сериале «Акушерка». Более того, несмотря на свою нестандартную фигуру, она успешно участвует в разных шоу. Девушка успела победить в проекте «Танцы со звездами» и дойти до финала в «Ледниковом периоде». К слову, после выступлений на коньках она решила похудеть. Этой весной артистка произвела впечатление не поклонников, скинув несколько килограммов.

В последнее время Ирина то и дело носит джинсы и брюки, а также платья в цветочек. После небольшого отдыха в Крыму, где она прогуливалась по побережью в комбинезоне с шортами, актриса отправилась на новую съемку, которая проходит на природе. Сначала она запечатлелась за рулем машины в песочном жакете и в клетчатой юбке. Наряд подчеркнул талию Пеговой.

А позже она переоделась в черную юбку и полосатую рубашку. Она запечатлелась с коллегами по площадке: Маратом Башаровым и Викторией Исаковой.

«Красивая жизнь у нас за кадром! Но в кадре еще краше ! Съемки нашей „Деревенской Драмы“ в самом разгаре ….. внимание вопрос: „Кто помнит в каком кино мы снимались с красоткой Викой Исаковой?“ И еще один: „А помнит ли кто нибудь в каком фильме мы играли сладкую парочку с Маратом Башаровым?“ Жду ответов» — поделилась звезда.

Поклонники вспомнили картину «Сдается дом со всеми неудобствами», где отметилась Исакова. Также они знают, что в «Пассажирке» актриса уже была второй половинкой Башарова. «Две любимые актрисы в одном фильме? Это, явно, будет огонь», «Очень все красиво», «Такая вы стройняшка», «Очень колоритные наряды», «Вам идет все, дама за рулем», — прокомментировали пост подписчики.

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