Акцент на ножки: постройневшая Пегова в льняном комбинезоне с поясом прогулялась в саду

Актриса вместе с дочкой насладилась теплой погодой в Японском саду в Крыму. Она выбрала женственный образ для такого случая.

Ирина Пегова уже много лет снимается в кино. Девушка успела полюбиться многим зрителям. Примечательно, что она обладает нестандартной фигурой. Если раньше актриса не сильно из-за этого беспокоилась, то после шоу «Ледниковый период», где она дошла до финала, блондинка решила похудеть. Уже весной поклонники заметили, что она преобразилась. Теперь артистка все чаще подчеркивает достоинства своей фигуры.

На днях Ирина посетила Большой театр. Она выбрала костюм-тройку с модными брюками палаццо. Более того, девушка была на каблуках. А вот для прогулки со своей дочкой Татьяной она выбрал более комфортный лук. Оказалось, что они улетели в Крым. 24 мая в там была жаркая погода, поэтому девушка предпочла облачиться в льняной комбинезон с узором и поясом. Наряд с шортами позволил ей открыть стройные ноги.

Пегова прошлась по Японскому саду. Там дочка устроила для нее фотосессию. Примечательно, что актриса была без макияжа. Она не стесняется естественной красоты.

«Глазами дочери! Японский сад!» — написала звезда.

Поклонники одарили артистку комплиментами. «Ноги красивые», «Это конечно, Мрия, Ялта», «Вас не узнать», «Красивая, и эти ножки показывайте чаще», «Вы такая худенькая! Весна!», «Красота! И вы очень милая! Особенно фото с ромашками», «Ирина, вы чудесно выглядите», — прокомментировали пост подписчики.

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