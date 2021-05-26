«Двухчасовая прогулка»: Ирина Пегова в мини-платье на запах трендового цвета отметилась в Ялте

Актриса насладилась красотами набережной. При этом она выбрала наряд, который скрывает проблемную часть тела.

Ирина Пегова не скрывает, что много работает. Она регулярно ездит на съемки. Зрители успели полюбить девушку за яркие роли в кино, включая сериал «Акушерка». А недавно актриса провела несколько дней в Санкт-Петербурге, где снималась для нового проекта. Она нее скрывает, что похудела за последние месяцы. После съемок в шоу «Ледниковый период» ей захотелось привести себя в форму. Теперь она все чаще носит брюки и джинсы, подчеркивая свои достоинства.

На днях Ирина приехала отдыхать в Ялту с дочкой Татьяной. Она любит наслаждаться природой. Очередной день девушка гуляла по набережной. Для жаркой погоды она выбрала мини-платье на запах модного цвета гоголь-моголь. Ранее Александр Васильев, историк моды, отметил, что это один из трендовых оттенков весны. А стилисты не раз признавались, что платья на запах корректируют фигуру и скрывают живот.

Пегова дополнила свой летний образ босоножками на каблуке и сумкой через плечо. Она была без макияжа, а волосы собрала в хвост.

«Ялта! Даже двухчасовая прогулка поднимает настроение!» — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой актрисы. Многие отметили, что наряд ей очень идет. Другие одарили комплиментами ее образ. «Настроение очень передается на фото или Ялта создает твое настроение», «Красоточка», «Шикарная Ириночка! Классная Ялта! Супер!», «Какая красота! Восхищаюсь!», «Какая стройная», «Какие виды у вас за спиной», «От такой красоты настроение поднимается», — прокомментировали пост подписчики.

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