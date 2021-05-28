Силуэт без изъянов: Семенович в алом платье в стиле ампир предстала перед Манучаровым

Анна Семенович в юности занималась фигурным катанием. Потом она решила стать певицей. Девушка не скрывает, что со временем ее фигура стала нестандартной. Она умело подбирает себе наряды, скрывающие все изъяны. При этом каждый год артистка пытается похудеть к лету и порой ей это удается. В последнее время она все чаще выбирает женственные образы, делая акцент на стройных ногах и декольте.

Если для съемок клипа Анна выбрала платье свободного кроя и нежно-желтого цвета с квадратным вырезом, то 28 мая она предстала на концерте в похожем наряде, но уже в стиле ампир. За кулисами певица предстала в алом платье мидакси с разрезом и завышенной талией. Наряд с рукавами-фонариками скрыл изъяны фигуры и вытянул силуэт. Она сделала легкую укладку с локонами. Семенович прильнула к Вячеславу Манучарову.

«Пара ведущих! Свадьбы, дни рождения, юбилеи, инаугурации!» — пошутил он. «Работаем, наше веселое закулисье», — добавила Анна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она постройнела, а наряд ее украсил. «Анюта — просто шикарна», «Платье шикарное. Выглядишь отлично», «Хорошенькая», «Какое удачное платье, «Слава на вас загляделся», «Классная такая», «Стройная стала», «Животика нет, талия и ножки есть», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: