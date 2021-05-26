«Я на красоте»: Ксения Собчак в мини-юбке и ярком боди запечатлелась у ресторана

Ксения Собчак не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. Она уже много лет работает на телевидении. Однако после свадьбы с Константином Богомоловым она все чаще посещает театры, а не вечеринки. Более того, девушка занялась спортом и недавно похвасталась, что похудела. Если год назад она предпочитала носить наряды свободного кроя, то теперь подчеркивает достоинства своей фигуры.

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В последнее время Собчак любит носить юбки макси и брюки. Однако на очередных съемках она решила впервые за долгое время надеть мини-юбку. Блондинка запечатлела себя на улице возле ресторана. Она предстала в ярком боди и мини-юбке на запах коричневого и синего оттенков. Образ дополняла изумрудная сумка, которую красовалась на плече. Ксения также украсила шею множеством цепочек. прямые волосы и неброский макияж завершили образ.

«Друзья, новый день! Я на красоте рядом с шикарным рестораном. Новый день, новые съемки», — отметила звезда.

Поклонники не перестают восхищаться тем, как преобразилась Собчак. Сама блондинка недавно призналась, что с возрастом стала выглядеть лучше, поэтому теперь она сама себе нравится. «Худышка», «Шикарная девушка», «Как вы умеете составлять образы», «Ксюша, юбочка из плюша», «Такая летняя, кайф», «Хочется на вас смотреть», «Такая хорошенькая», «Бегите в ресторан уже», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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