«Невероятная красота»: Собчак в брюках с высокой талией и модных слингбэках посетила Речной вокзал

Ксения Собчак является не только телеведущей, но и известной модницей. У нее свой вкус, поэтому она не стесняется носить платья в сетку или наряды в винтажном стиле. Девушка не скрывает, что с во временем ее предпочтения в нарядах изменились. А после свадьбы с Константином Богомоловым ее часто подозревали в беременности. Не удивительно, что недавно она занялась собой и похудела на пять килограммов. После это и ее наряды стали более акцентными.

Недавно Ксения отдохнула в Мексике. Там она демонстрировала колоритные летние наряды. Телеведущая носила как платья, так и джинсы с топами. А вот для жизни в столицы блондинка выбирает более лаконичные образы. Накануне она поделилась кадрами, сделанными у Речного вокзала. Собчак облачилась в горчичный жакет, блузку цвета Tiffany и брюки-бананы с высокой посадкой цвета экрю. Лук дополняли слингбэки в тон, кепка и сумка Bottega Veneta.

«Ребята, посмотрите, как красиво отреставрирован Речной вокзал! Вообще! Невероятная красота! Москва похорошела, в прямом смысле слова!» — поделилась звезда.

Поклонники отметили, что их восхищает элегантная Ксения. Многие одарили ее комплименты. «Приятно видеть что наши города только прогрессируют!», «Еще и в гамме вашего лука. Вот это клиенториентированность», «О, место, куда можно пойти в Москве», «Какой у вас классный костюм, туфли — шик. У вас такие стройные ножки», «Мужской крой и весь оверсайз теперь смотрится гораздо круче!», «Шикарная женщина», — прокомментировали пост подписчики.

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