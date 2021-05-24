Сама нежность: Собчак в платье миди с цветочным принтом и слингбэках сделала акцент на щиколотки

Ксения Собчак не скрывает, что следит за трендами. Она старается одеваться стильно и при этом добавляет изюминку в образы. Блондинка признавалась, что за минувшие годы ее вкус изменился. Теперь увидеть ее в мини-юбке — большая редкость. Она предпочитает лаконичные наряды и женственные наряды. Во время отдыха в Мексике телеведущая хвасталась колоритными образами с джинсами и юбками макси.

А теперь Ксения вернулась в Москву. Она посещает разные съемки и светские рауты. На минувших выходных блондинка устроила вечеринку на теплоходе, где повеселилась с мужем Константином Богомоловым и подругами. Она не скрывала, что ее возлюбленный обычно занят, поэтому это редкий случай, когда он смог расслабиться. Сама Собчак в белых брюках и тельняшке пела и танцевала. Однако веселье длилось не один день.

Потом все переоделись. Телеведущая выбрала элегантный лук с белым платьем миди в цветочек. Этот принт актуален весной. Ранее Полина Гагарина, Кети Топурия и другие звезды отметились в похожих нарядах. Свой лук Ксения дополнила жакетом мятного цвета и слингбэками в тон. Образ подчеркнул ее стройные и загорелые щиколотки. Она запечатлелась с дизайнером Яной Расковаловой и Викторией Шеляговой.

Поклонники восхитились красотой Собчак. «Девочки, вы прелестны и пиджак отличный, в общем все норм», «Какие красивые девчонки», «Какая вы женственная и утонченная! Выделяетесь среди всех», «Как вы круто проводите время», — прокомментировали пост подписчики.

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