«Наконец, расслабился»: Собчак и Богомолов в тельняшках устроили вечеринку с танцами на корабле

Телеведущая целый день провела с мужем и друзьями. Режиссер закатил пати, на котором отметилась даже Екатерина Варнава.

Ксения Собчак несколько лет прожила с Максимом Викторганом и родила от него сына Платона. Многие удивились, когда телеведущая рассталась с актером. Уже через месяцев она сыграла свадьбу с Константином Богомоловым. Многие сразу стали отмечать, что блондинка похорошела, когда рядом с ней стал находится режиссер. А недавно она стала заниматься спортом и похвасталась, что похудела на 5 килограммов.

Этой весной Ксения стала редко появляться на публике с мужем. Даже в Мексику она отправилась без Константина. Это обеспокоило поклонников телеведущей. Однако 22 мая девушка поделилась кадрами с вечеринку, которую она устроила с супругом на корабле. пара пригласила многих друзей, включая Екатерину Варнаву. Все были в тельняшках. Собчак оделась с возлюбленным в одном стиле, но предпочла белые укороченные брюки, а не песочные.

Сначала Ксения показала мастер-класс на танцполе. Она грациозно двигалась, демонстрируя свою хореографию. Зажигательно выступила и Варнава. Богомолов с радостью ей аплодировал.

«Что нужно для хорошей вечеринки? Чтобы муж выпустил спектакль и наконец расслабился, и чтобы был хороший partner in crime по танцам, как Варнава», — написала телеведущая.

Поклонники восхитились такой гармонией и идиллией. «Ксения Анатольевна! Талантливый человек талантлив во всем! Танец бомба!», «Ксюша, молодец!!!! Как ты на шпагат, а!? Супер!!!», «Ксения, вы самая классная морячка»,» Шикарно!!! А какое чувство ритма!«, «Любимые, счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

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