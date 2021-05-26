«Красотка»: 50-летняя Кудрявцева в платье свободного кроя и белых кедах отметилась на улице

Лера Кудрявцева недавно отпраздновала свой юбилей. Она не скрывает, что цифра 50 ее пугает, но к своему образу телеведущая относится спокойно. Блондинка впервые снялась в шоу «Вечерний Ургант», а потом собрала дома всю свою семью. В особенный день она отметилась в белом мини-платье, а также в еще одном платье длиной макси. Так как женщина недавно отдохнула в Дубае, то подчеркнула свой загар.

Стоит отметить, что Лера имеет свой вкус в одежде. Если раньше ей нравились в платья со стразами и вышивкой, то теперь она выбирает более лаконичные образы. В обычной жизни телеведущая часто отдает предпочтение молодежным аутфитам. Так накануне после работы на улице ее встретил друг. Кудрявцева предстала в кипенно-белом платье оверсайз и кедах, которые надела с длинными носками. В руках она держала подарки и цвета. На ее плече была сумка-шоппер.

«Сумка крутая! Я встретил девушку полумесяцем бровь! С дочкой общается, мать настоящая!» — заявил мужчина.

Лера в этот момент по видеосвязи наблюдала, как ее двухлетняя дочка Мария дома ест суп. Для телеведущей наследница является главной отрадой. Однако у нее также есть взрослый сын Жан и внук Лев.

Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит Кудрявцева. Многие также отметили, что лаконичное платье ее только украсило.

«Красотка моя, люблю», — подписал видео друг звезды.

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