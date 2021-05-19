В свой юбилей: Кудрявцева в белоснежном платье оверсайз и на шпильках впервые пришла к Урганту

Лера Кудрявцева не скрывает, что на ее глазах выросли многие звезды шоу-бизнеса. Сама она в 19 лет переехала в Москву. Тогда девушка впервые стала мамой, родив сына Жана от барабанщика Сергея Ленюка. Но их брак был недолгим. В итоге блондинка построила карьеру на телевидении. В последние годы она ведет несколько рейтинговых передач. При этом телеведущая всегда безупречно выглядит и может похвастаться моложавым видом.

19 мая Лера отметила свой день рождения. Она признавалась, что не стала заранее готовится к празднику, хоть у нее и юбилей. Знаменитой блондинке исполнилось 50 лет. В честь этого события она даже впервые снялась в шоу «Вечерний Ургант». Для такого события она выбрала элегантный образ. Кудрявцева предстала в студии в белоснежном платье-балахоне с широкими рукавами. Наряд оверсайз подчеркнул ее загорелые ноги. Босоножки на каблуке дополнили лук телеведущей.

С 50-летием ее поздравил ведущий Иван Ургант. Многие зрители с трудом поверили, что Лере уже столько лет, так как выглядит она гораздо моложе. «Вечно молодая телеведущая», «Лера — огонь, оставайся такой всегда», «Классная», «Такая воздушная», «Наша Барби», «Ну красотка же», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Напомним, что телеведущая счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает двухлетняя дочка Мария. Но Кудрявцева не часто говорит о том, что она еще и бабушка. Взрослый сын подарил ей внука Льва, 20 мая ему исполнится три года.

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