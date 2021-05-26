Лера Кудрявцева: «Ольга Машная рассказала, почему ушла от мужа»

29 мая в 21:00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса Ольга Машная. Она расскажет о том, что ее связывало с Дмитрием Харатьяном, объяснит, зачем терпела измены первого мужа и почему ушла от второго, и признается, почему больше так и не вышла замуж.

«Эти глаза напротив» – пелось в известной песне, конечно, не про Ольгу Машную, но все равно кажется, что про нее. Глаза Ольги – голубые, бездонные, притягательные – заставляли мужчин творить безумства. Особенно нелегко держать себя в руках было, надо полагать, Дмитрию Харатьяну, который в картине «Гардемарины, вперед!» жарко целовался с Ольгой. Этого, правда, требовал сюжет, но разве можно целовать такую красавицу и оставаться к ней совершенно равнодушным?..

— Целовались по-настоящему? – спросила я Ольгу. — Мне кажется, что да! – не без кокетства призналась актриса.

Однако если гардемарин Алеша свою невесту Софью искренне любил и готов был для нее горы свернуть, то первый муж Ольги Машной, режиссер Валерий Приемыхов, чаще заставлял ее плакать, чем улыбаться. Мужчина был старше избранницы на двадцать лет, но это не помешало влюбленным пожениться. «За старика вышла замуж!» – шептались за спиной Ольги.

— Девочки, вам бы всем такого «старика»! – с нежностью вспоминает мужа актриса.

Многочисленные поклонницы не оставляли «старика» ни днем ни ночью. Постоянно звонили по телефону, дышали в трубку… Ольга все понимала, но любила мужа и старалась на многое закрывать глаза. Она долго терпела, а потом поняла, что больше так продолжаться просто не может. И ушла от человека, которого все еще любила – несмотря ни на что.

Детей у Валерия и Ольги не случилось, а она так мечтала о сыне! Стать мамой Ольга решила еще в юности и была безгранично счастлива, когда узнала, что беременна. Сын родился уже во втором браке актрисы.

К сожалению, и этот брак распался. Как это часто бывает, женщина, о которой мечтали сотни, если не тысячи мужчин, в личной жизни счастлива не была. Она могла бы попробовать выйти замуж еще раз, но поняла, что им с сыном хорошо и вдвоем, они уже – семья.

— Я могла бы выйти замуж много раз, – рассуждает актриса. – Но мне хватило двух.

Кто знает, как сложился бы ее следующий брак, как принял бы новый возлюбленный сына актрисы, получилось бы у них стать полноценной счастливой семьей, в которой люди друг друга уважают и берегут? На эти вопросы, к сожалению, ответов нет – прошлое не знает сослагательного наклонения.

Однако на вопрос, который редакторы программы «Секрет на миллион» приготовили для Ольги, ответ есть. Стоит он один миллион рублей, однако не факт, что актриса решится на откровенность. О чем она молчит долгие годы? Какая тайна мешает ей наслаждаться жизнью? Знают ли о секрете актрисы самые близкие люди?

Все ответы – в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» 29 мая в 21:00 на НТВ.

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