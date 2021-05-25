«Вот это раскорячило! Все из-за Давы?»: Бузова в шортах-семейниках едва не плюхнулась в пруд

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Только на ее Instagram подписано больше 23 миллионов человек. Девушка привыкла делиться своими эмоциями и выставлять свою жизнь на показ. Однако ее личная жизнь при этом не складывается. Она тяжело переживала развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. А в начале этого года телеведущая пережила расставание с Давидом Манукяном.

Обычно Ольга свои переживания переносит в творчество. Но этой вечно она предпочла уединение. Недавно девушка отдохнула в Крыму, где то и дело устраивала танцы в бикини, или оголялась на камеру. А теперь она вернулась в Москву. Очередной вечер артистка провела на пруду в компании своего директора. Неожиданно Бузова сняла странный ролик для «Тик-Тока». Она говорила осипшим голосом и едва не плюхнулась в оду.

Девушка была облачена в широкие шорты-семейники и кроп-топ. На ролик был наложен звук с ее концерта.

«Угадайте, что было дальше? Никогда ничего не бойтесь, жизнь одна — кайфуйте», — написала звезда.

Но поклонники решили, что Ольга хотела их не рассмешить. Они уверены, что девушка из-за чего-то переживает. Так случилось, что в этот день стало известно, что Давид будет новым ведущим «Дома-2», заняв ее место. Также другой бывший возлюбленный объявил, что станет отцом в четвертый раз и теперь у него будет сын. Сама Бузова тоже мечтает о семье и хочет познать радость материнства. «Какая странна тут», «Вот это раскорячило. Все из-за Давы?», «Истерика продолжается. То танцы, теперь это», «Поведение ужасное», — высказались подписчики.

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