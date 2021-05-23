«На нашей свадьбе будет петь Меладзе»: Бузова сделала неожиданное заявление

Ольга Бузова в личном блоге подняла тему возможного замужества. Девушка не исключает, что отправится под венец еще раз.

«Сегодня я решила, что, если я еще когда-нибудь выйду замуж, на нашей свадьбе будет петь Валерий Меладзе. Правильно формулируйте свои желания», — заявила она в личном блоге.

Певицу вдохновил на эти размышления музыкант, который специально для нее на ужине спел песню музыканта «Как ты красива сегодня».

«Желаю, чтобы каждая девушка услышала эти слова», — сказала Ольга в stories своего Instagram.

Девушка не раскрывает пока места своей локации, но внимательные поклонники предположили, что она пребывает в Крыму. Ольга остановилась в красивом курортном месте с искусственными водоемами, скульптурами, пальмами в окружении хвойного леса.

Напомним, артистка была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012-го по 2016-й годы. А в августе 2021 года прошла символическую свадебную церемонию на Мальдивах со своим бойфрендом Давидом Манукяном. В январе они уже расстались.

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