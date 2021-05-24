«Невесомое»: беременная Костенко в белоснежном платье с пышной юбкой предстала на вечеринке

Анастасия Костенко раньше имела много хейтеров. Девушка стала женой Дмитрия Тарасова, который бросил Ольгу Бузову. Пара пережила много критики. Однако влюбленные вместе уже три года. Участница конкурса «Мисс мира – 2014» уже подарила ему дочек Еву и Милану. А недавно она рассекретила свою третью беременность. Избранница футболиста находится уже на четвертом месяце, поэтому они решили узнать пол будущего малыша.

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Влюбленные устроили вечеринку, чтобы объявить о радостной новости. Костенко подготовилась к этому событию. Она выбрала воздушное белое платье с многоярусной юбкой. Наряд макси девушка дополнила босоножками на шпильке. Она сначала покрасовалась дома, показав образ. Примечательно, что Анастасия скрыла округлившийся живот.

«Красивое и невесомое платье. Я увидела его и влюбилась», — призналась она.

Вечеринка была на территории возле их особняка. Там организаторы все украсили воздушными шариками. Специально были сделаны два шарика один мини-футбольный с цветным паром и большой воздушный шар с конфети. Тарасов должен был их лопнуть, чтобы узнать пол своего будущего ребенка. Костенко решила сохранить интригу и публике пока не рассказала, будет ли у них мальчик или футболист станет папой очередной дочки.

Однако Дмитрий не скрывал своих эмоций. Отметим, что дочек Анастасия одела в белые наряды. Они были рядом с родителями.

«Скажу честно, мы впервые так долго не узнавали пол и до последнего не сдавали расширенную версию НИПТ», — поделилась Костенко.

Поклонники, в свою очередь, высказали предположение, что Тарасова станет папой сына. Многие одарили пару комплиментами и восхитились нежным нарядом жены футболиста.

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