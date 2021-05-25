«Я очень хотел мальчика»: Тарасов расплакался, узнав пол будущего ребенка от Костенко

Бывший муж Ольги Бузовой, Дмитрий Тарасов, раскрыл широкой публике пол своего будущего малыша. Напомним, у них с супругой Анастасией Костенко уже есть две дочки — трехлетняя Милана и годовалая Ева. В настоящий момент пара ждет появления на свет третьего совместного наследника.

«Я очень хотел мальчика. Когда отец уже понимал, что уходит, он сказал, что у нашей семьи, у нашей фамилии, у нашего рода должно быть продолжение. Сестра вышла замуж и взяла фамилию мужа, а я должен оставить наследника. Когда Настя сказала мне, что беременна, я обрадовался и сказал, что в этот раз будет мальчик. По-любому должен быть пацан. У него уже есть три старших сестренки, три принцессы, и он будет их поддержкой и опорой», — рассказал спортсмен своим поклонникам в личном блоге.

Что ж, мечта Дмитрия сбылась: его возлюбленная, как оказалось, беременна именно мальчиком. Об этом стало известно на прошедшей гендер-пати. Оба супруга специально попросили врачей не раскрывать тайну пола даже им, поэтому, когда звезды увидели именно синие рассыпавшиеся шарики, эмоции у них просто зашкаливали.

«В эту секунду я не смог сдержать слез. Настя, дорогая, никакие слова благодарности не передадут тебе всех моих чувств. Ты просто чудо! Малыш, ты еще не знаешь, но мы тебя уже так любим! Папа, я знаю ты это видишь. Наша фамилия продолжается!» — поведал Дмитрий.

Напомним, у футболиста также есть третья дочь Ангелина от первой жены Оксаны Пономаренко.

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