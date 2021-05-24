«Ох, какой налив!»: Каменских подразнила пышным бюстом в алом платье с разрезами, как у Лободы

Настя Каменских раньше часто приезжала в Россию. Ее дуэт с Потапом был очень популярен. Однако несколько лет назад девушка выучила испанский язык и стала выступать сольно. Потап в свою очередь стал ее мужем и продюсером. Недавно свое 34-летие девушка отметила в Киеве, где живет в своем доме. Она регулярно ездит на съемки и участвует в премиях. Артистка не скрывает, что многие поклонники восхищаются не только ее голосом, но и красотой.

В соцсетях Настя регулярно публикует пикантные кадры. Каждый ее отпуск сопровождается фотосессиями в купальнике. К свадьбе певица сильно похудела, поэтому теперь держит себя в форме. Недавно девушка решила сменить имидж. теперь она носит челку. А для нового клипа она еще и снялась в алом платье с откровенным декольте и разрезами на юбке. Наряд был расшит бисером и украшен бахромой.

Каменских блеснула выдающимися формами в женственном платье. Примечательно, что в таком же наряде выступила Светлана Лобода на юбилейной премии RU.TV.

Поклонники восхитились красотой девушки. многие отметили, что не могли оторвать глаз от Насти. «Вы очень красивая и лучше всех», «Красивые слова. Настя — ты превосходна», «Взгляд падает в ложбинку», «Как мне нравится этот твой образ», «Ох, вот это образ», «Красивая невозможно», «Какие бедра», «Словно надувные шарики», «Ох, какой налив!», «Сочная», — прокомментировали пост подписчики.

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